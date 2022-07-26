Yunan Sahil Güvenliği, yelkenli tekneyi taciz etti, Türk askeri “rotanızı değiştirmeyin, tam yol ileri” dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunan Sahil Güvenliği, yelkenli tekneyi taciz etti, Türk askeri “rotanızı değiştirmeyin, tam yol ileri” dedi

İHA

Yunan Sahil Güvenliği, yelkenli tekneyi taciz etti, Türk askeri “rotanızı değiştirmeyin, tam yol ileri” dedi

İstanbul’da başlayan Bodrum’da son bulan 51. Deniz kuvvetleri kupası uluslararası açık deniz yat yarışını Yunan askerleri Bodrum açıklarında taciz etti. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tacizi edilen tekneye anons geçerek “Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarış bırakmayın, tam yol ileri” diyerek Yunan askerini püskürttü.
İstanbul’da başlayan Bodrum’da son bulan 51. Deniz kuvvetleri kupası uluslararası açık deniz yat yarışındaki tekneleri taciz eden Yunan askerleri yarış teknesini batırmak için defalarca teknenin üzerine sahil güvenlik botunu sürerek 9 mürettebatın hayatını tehlikeye attı. Yunan askerlerinin tacizi üzerine, Türk sahil güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalamaya başladı.
Dümeni kırmayın tam yol ileri
İstanbul’dan yola çıkan yelkenli tekneler yarışların son etabında Bodrum açıklarında Yunan askerleri tarafından taciz etmeye başladı. Özellikle Bayrak kırmızısı olan “Good Day sunshine” isimli yelkenli tekneyi gözüne kestiren Yunan Sahil Güvenlik ekibi tekneyi taciz etmeye başladı. Birkaç kaç kere batırmaya çalıştığı yarış teknesinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekibi yetişti. Yelkenliyi batırmak için ardı ardında önünden geçerek dalga yaptı. Tekneyi alabora etmek için defalarca tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri burası “Yunan Kara suları çıkın denizimizde” diyerek telsizden anons geçti. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk sahil güvenlik ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden anons geçerek, “Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarışı bırakmayın tam yol ileri diyerek” yarışa katılan tekneleri uyardı. Bunun üzerine taciz edilen yelkenli tekne kaptanı Murat Tan yapılan tüm tacizlere rağmen dümenini kırmayarak yoluna devam etti.
“Sahil Güvenliğin anonsunun ardından Haçlı ordusu gelse rotamızı değiştirmeyiz”
Yelken antrenörü Murat Tan, Yunan Sahil Güvenlik ekibinin defalarca tacizine maruz kaldıklarını ifade ederek "51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafe geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul'dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzu da Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu. Sahil Güvenlik botlarımız onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldiler. Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlarda bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz tek bayrak kırmızısı tekne belki de onu görerek geldiler. 30 dakika boyunca zorlu bir süreç geçirdik. Dümenimiz arızalı, acil durum dümeniyle mücadele ediyoruz. Ekip rüzgardan dolayı tutunmaktan zorlanıyor. Dalga oluşturuyorlar, riskli ortam yapıyorlar ve bu arada motorumuz çalışmıyor sadece yelkenimiz var. Sahil Güvenlik geldi komutan telsizden anons geçti, yarışan tekne sakın rotanı değiştirme. Biz de telsizden rotamızı değiştirmeyeceğiz dedik. Haçlı ordusu gelse rotamızı bu saatten sonra değiştirmeyiz. Teknede 9 kişiydik bizin için çok heyecanlı ve korkutucuydu. Yaptıkları dalgadan dolayı biraz su aldık. Bizden biraz uzaklaştı ama bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz peşini bırakmadı" dedi.
Oğuzhan Uçoğlu, "Korku dolu bir 30 dakika yaşadık. Bu kadar ciddi bir şey daha önce yaşamadık. Batırmaya çalıştılar, gerçekten ürkütücüydü. Türk Sahil Güvenlik ekibinin rotanızı değiştirmeyi deyince biz rotamızda kaldık" diye konuştu.
İsmail Kaan Bozkurt, “Yunan tacizine maruz kalmak beni çok korkuttu. Çok hızlı ve süratli şekilde üzerimize tehlikeli hamleler yaptılar” şeklinde konuştu.
Öte yandan, cep telefonuyla çekilen görüntülerde Yunan Sahil Güvenliğin yaptığı tacizi gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evden 550 bin liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Evden 550 bin liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, ...
Zeytinyağı tadım eğitimleri yeniden başlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda pandemi nedeniyle ara verilen zeytinyağı tadım eğitimleri yeniden başlıyor.
YEREL HABERLER Zeytinyağı tadım eğitimleri yeniden başlıyor Muğla ...
Datça’da kaçak içki denetimi
YEREL HABERLER Datça’da kaçak içki denetimi
Birimler arası turnuvanın şampiyonu kapı kontrol
YEREL HABERLER Birimler arası turnuvanın şampiyonu kapı kontrol
Gökova koyları yerli ve yabancı turistin ilgi odağı
YEREL HABERLER Gökova koyları yerli ve yabancı turistin ilgi odağı
100 Yaş Evlerinin üye sayısı 879’a çıktı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ve Fethiye ilçelerinde kurulan 100 yaş evlerinin üye sayısı bin 879’a yükseldi.
YEREL HABERLER 100 Yaş Evlerinin üye sayısı 879’a çıktı Muğla ...
Çocuklara 26 farklı branşta ücretsiz kurs Menteşe Belediyesi’nin her yıl 5-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak ücretsiz verdiği yaz kursları yoğun katılım ile devam ediyor.
YEREL HABERLER Çocuklara 26 farklı branşta ücretsiz kurs Menteşe ...
‘Osmaniye Grubu’ hırsızlık çetesi yakalandı Muğla’nın Menteşe ilçesinden bir evden 550 bin TL’lik hırsızlık olayının failleri ‘Osmaniye Grubu’ olarak adlandırılan 3 kadın 2 erkek Muğla polisinin sıkı takibi sonucu Aydın Umurlu’da yakalandı.
YEREL HABERLER ‘Osmaniye Grubu’ hırsızlık çetesi yakalandı Muğla’nın ...
Muhtarın gözü leyleklerde Muğla’da ‘Leylek Köy’ olarak da bilinen Ula’nın turistik Akçapınar Mahallesi muhtarı Şükrü Arslan, leylek yavrularının ip ve sicime dolaşarak yaralanma ve ölmelerine karşı gece gündüz mahalledeki direkleri kontrol ediyor.
YEREL HABERLER Muhtarın gözü leyleklerde Muğla’da ‘Leylek Köy’ ...
Alevlerin arasında kalan yaban keçisinin yaşam mücadelesi Datça’da 13 Temmuz’da çıkan orman yangını sonrası alevlerin arasında kalan ve yaralanan yaban keçisi 11 gün sonra vatandaşlar tarafından yaralı bulundu.
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalan yaban keçisinin yaşam ...
Bodrumspor'dan tarihi transfer
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan tarihi transfer
Sanatçı Akgün, Bodrum'da sahne aldı
YEREL HABERLER Sanatçı Akgün, Bodrum'da sahne aldı
Şentürk ailesi tatilde
YEREL HABERLER Şentürk ailesi tatilde
Şarkıcı Selen, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Şarkıcı Selen, denizin, kumun ve güneşin tadını ...
Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi
YEREL HABERLER Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi
Menteşe'de çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Menteşe'de çıkan yangın paniğe neden oldu
Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı
YEREL HABERLER Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı
Adis Jahovic, Bodrumspor’da Yeşil-beyazlılar, Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Adis Jahovic, Bodrumspor’da Yeşil-beyazlılar, Jahovic ...
İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis olayı aydınlattı, İngiliz genç tutuklandı
YEREL HABERLER İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını ...
3 günde 138 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 günde 138 göçmen kurtarıldı
218 yolcu bulunan feribottaki yolcular kurtarıldı
YEREL HABERLER 218 yolcu bulunan feribottaki yolcular kurtarıldı
Alev alan çöp kamyonunu orman arazözü söndürdü
YEREL HABERLER Alev alan çöp kamyonunu orman arazözü söndürdü
Seyir halindeki kamyonet yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet yandı
Bodrum'da 1 dönüm otluk yandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 1 dönüm otluk yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.