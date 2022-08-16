Bodrumspor'da rehavete yer yok



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edip ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Bodrumspor, bu hafta deplasmanda karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçına odaklandı.

Sezonun ilk haftasını lider tamamlayan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, lige çok iyi başladıklarını ve kesinlikle çizgilerini bozmayacaklarını söyledi. Ankara'da zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Taşdemir, "Güzel bir başlangıç yaptık. Ancak yolun çok başındayız. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" cümlelerini kurdu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-08-16 11:34:46



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