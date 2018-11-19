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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat normale dönüyor!

Muğla'da geçen Cumartesi etkisini gösteren sağanak yağış hayatı felç etmişti. MUSKİ'de görevli 65 personel, 5 iş makinesi, 5 kamyon, 4 vidanjör, 2 kanal açma, 2 vaktör ve 17 binek araçla müdahale etmesinin ardından sorunlar giderildi

19.11.2018 - 16:47 | Güncelleme: DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde selin yarattığı zarar, sular çekilince ortaya çıktı. Belediye ekipleri her ihbara yetişmeye çalışırken temizlik çalışmalarıyla hayat normale döndü. Bodrum'da geçen cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından selle birlikte savaş alanına dönen ilçede, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile Bodrum Belediye ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor.

MUSKİ tarafından sel felaketinin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, cumartesi sabah saat 06.00'dan pazar günü saat 06.00'ya kadar 24 saatte metrekareye 175 kilogram yağmur düştüğü kaydedilerek, şöyle denildi; "Bu süre içerisinde ilçemizden 165 şikayet geldi. Pazar sabahı ilk ihbarlar ulaştı. Bu ihbarların büyük bir kısmı Torba, Bitez, Turgutreis, Konacık ve merkez mahalleler içindi. Ekiplerimiz hemen ihbar gelen bölgelerde çalışmalara başladı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli 65 personel, 5 iş makinesi, 5 kamyon, 4 vidanjör, 2 kanal açma, 2 vaktör ve 17 binek araçla müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince 14 araçtan kurtarma işlemi, 4 ev 6 iş yeri 2 iş yeri deposundan su çekme işlemi yapıldı. Araçlarında uyurken denize sürüklenen 2 kişi kurtarıldı. Ayrıca Marmaris ilçemizde de metrekareye 24 saatte 175 kilogram yağmur düşmüştür. Bu süre içinde 7 şikayet gelirken, gelen şikayetlerin hepsine müdahale edilerek sorun giderilmiştir."

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise hafta sonu su baskını ve taşkınların yaşandığı ilçede, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Başkan Kocadon, Hayat normale döndü. Ekiplerimiz kısa sürede yaşanan olumsuzluklara müdahale etti. Halkımız araçlarını yağışlı havalarda dere kenarlarına park etmesin. Şiddetli yağışlarda araçlar sürükleniyor. İlçemizde geçmişte metrekareye 250 kilogram yağış düştüğü zaman sıkıntı yaşanmamıştı diye konuştu.

 

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