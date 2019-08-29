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HaberlerGündemMÜJDE! Kesintisiz ulaşım! İstanbul'da metro 24 saat hizmet verecek - HABERLER

Son dakika: İstanbul'da metro 24 saat hizmet verecek

HABERTURK.COM

İstanbul'da metro seferleri 30 Ağustos itibariyle kesintisiz hizmet verecek. Gece verilecek metro hizmetinden faydalanmak isteyen yolcular, kendi tarifelerinin iki katı ücret ödeyecek. Gece hizmet verecek metro hatlarında seferler, 20 dakika aralıklarla olacak

İstanbul metrosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve Töreni’nindeki “İstanbul’da 24 Saat Ulaşım” projesinin detayları belli oldu. Kentteki en yoğun kullanılan 6 metro hattı artık resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta sonlarında da olmak üzere 24 saat boyunca İstanbullular için çalışacak.

24 SAAT HİZMET VERECEK METRO HATLARI

Başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde İstanbullulara hizmet verecek gece ulaşım hatları şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı,
M2 Yenikapı- Taksim Hacıosman Metro Hattı,
M4Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı,
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi /Hisarüstü Metro Hattı.

İETT VE METROBÜS İLE ENTEGRE HATLAR

Gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden 8'i, gece çalışan metrolarla entegre olacak. Bu entegre hatlar şunlar:

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme ( Metrobüs)
11 ÜS Sultanbeyli - Üsküdar
130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy
15F Beykoz - Kadıköy
25G Sarıyer - Taksim
40 Rumelifeneri / Garipçe - Taksim
E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı / Kurtköy - Kadıköy
E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı - 4.Levent Metro

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