Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

Mükellef yurtdışına 'Workhy' ile açılıyor!

Türkiye'de ve yurt dışında bireysel girişimcinin şirket kuruluşu ve sonrasındaki tüm süreçlerini yönetmeyi hedefleyen yerli girişim Mükellef, global pazarda Workhy adıyla faaliyet alanını genişleteceğini duyurdu. Girişimin, Workhy adı altında 140’tan fazla ülkedeki girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamayı planladığı aktarıldı

Mükellef yurtdışına 'Workhy' ile açılıyor!
HABERTURK.COM

Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde şirket kuruluşu ve tüm finansal süreçlerin yönetim konusunda online bir platform olarak girişimcilere hizmet veren yerli girişim Mükellef, Workhy adı ile çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Workhy'nin, 140’tan fazla ülkede girişimcilerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı hedeflediği belirtildi.

Mükellef ve Workhy’nin Kurucusu Okan Şafak, 3 yıllık sürede 100’den fazla ülkede 12 binin üzerinde şirketin kuruluşunu gerçekleştirdiklerinin bildirdi.

Yurt dışı pazarlarda büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için kısa bir süre önce yatırım aldıklarını aktaran Şafak, bu hedeflerinin ilk adımı olarak Workhy’i hayata geçirdiklerini söyledi.

Yurt içindeki girişimlere Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde Mükellef olarak hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Şafak, Workhy olarak ise yurt dışındaki girişimcilerin ihtiyaçlarına A’dan Z’ye yanıt vereceklerini ve halihazırda hizmet verdikleri üyelere global iş fırsatlarını değerlendirme şansı sunacaklarını kaydetti.

HEDEF 20 BİN ŞİRKET

Kurdukları şirket sayısını bu yıl sonuna kadar yüzde 65 artışla yaklaşık 20 bine taşımayı planladıklarını belirten Şafak, Workhy ile yurt dışından elde ettikleri geliri de 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şafak, "Önümüzdeki dönemde bireysel ve kurumsal şirket sahiplerinin birbirleriyle etkileşimde bulunacağı uluslararası bir ekosistem de yaratacağız. Gelecek aylarda sunmaya başlayacağımız 2 yeni hizmet ile Mükellef ve Workhy müşterilerini aynı platformda buluşturup çalışma hayatına ilişkin ihtiyaçlara yönelik çözümleri bütünsel açıdan ele alacağız. Bir başka deyişle girişimcilerin sadece şirket kuruluşunda, marka tescilinde, finansal ve vergisel süreçlerini yönetmesinde ya da teşviklerden faydalanmasında destek olmakla kalmayıp kullanıcılarımızın global ölçekte birbirlerine erişmeleri için alan yaratacağız" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Workup ve Workup Agri'den 11 girişim mezun oldu
GİRİŞİMCİLİK Workup'tan 11 girişim mezun oldu
Girişim yatırımlarında ilk çeyrek rekoru!
GİRİŞİMCİLİK Girişim yatırımlarında ilk çeyrek rekoru
TÜRKONFED ve İş Bankası girişimci kadınlar için güçlerini birleşt
GİRİŞİMCİLİK Girişimci kadınlar için güç birliği!
Hyperlab 7.5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı
GİRİŞİMCİLİK Oyunların değerini 7.5 milyon dolara taşıdı
'Missafir'i mobile taşıdı!
GİRİŞİMCİLİK 'Missafir'i mobile taşıdı!
İkinci 'unicorn' yatırımını swap ederek gerçekleştirdi!
GİRİŞİMCİLİK Swap ederek 'unicorn' yatırımcısı oldu
Global daralmaya ön aldı!
GİRİŞİMCİLİK Global daralmaya ön aldı!
Etki Girişimciliği Programı'na 6 girişim seçildi
GİRİŞİMCİLİK 6 'etki girişimcisi' yola çıktı!
Remotify’a 750 bin dolar değerleme üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİK Remotify değerini 750 bin dolara taşıdı
Sweephy'ye 125 bin euro yatırım
GİRİŞİMCİLİK Sweephy'ye 125 bin euro yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.