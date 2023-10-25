Munzur Vadisi'nde besin ararken görüntülendiler
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan sincaplar, meşe ormanlarıyla kaplı alanlarda yiyecek ararken objektiflere yansıdı
Yaklaşık 42 bin hektardan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, sahip olduğu orman, dağ ve vadileriyle birçok canlıya yaşam alanı sunuyor.
Bozayı, kurt, vaşak, su samuru, tilki ve yaban keçisi gibi türlerin bulunduğu milli parkta, havaların soğumasıyla kahverengi sincap da sıkça görülmeye başlandı.
Milli parktaki ormanları mesken tutan sincaplar, günün belirli saatlerinde yuvalarından ayrılarak yüksekliği yaklaşık 15-20 metreye ulaşan meşe ağaçlarında zaman geçiriyor.
Keskin dişleriyle dallardaki palamutları koparan sincaplar, bu sayede hem karınlarını doyuruyor hem de ağızlarına koydukları palamutları yuvalarına taşıyarak kış için depoluyor.
Yaşadıkları yerlerde sürekli hareket halinde olan sincaplar, taşıdıkları veya toprağa gömdükleri tohumlarla da milli parktaki ormanların gelişmesine katkı sağlıyor.