Munzur Vadisi'nde keşfedilen çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı

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"Bu bitki ana türden farklılık olarak baktığımızda genel olarak çiçek rengiyle, tüy yapısıyla, yoğun çiçeklerine sahip olmasıyla ana türden ayrılmaktadır. Oldukça dar bir yayılışa sahip bir bitkimizdir.

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Çan çiçekleri dünyada yaklaşık 420 türe sahip, ülkemiz bu anlamda oldukça önemli bir noktada. Çünkü ülkemizde şu anda bu bitkiyle 133 çan çiçeği tespit edilmiş durumda. Bunlardan 70'i sadece ülkemizin doğasında bulunan endemik türler."