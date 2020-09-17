Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için ligin ilk maçında siyah-beyazlı takımın başında yer alamayan Sergen Yalçın'ın yerine görev yapan Şahin, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini tekrarlayan Şahin, "Lige deplasmanda derbi galibiyetiyle başlamak önemliydi. İlk maçta bunu başardık. Bu hafta bu maçı unutup Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladık sayılır. Hem taktiksel hem oyunsal olarak bütün hazırlığımızı yaptık. Yarın ter idmanı yapıp kampa gireceğiz. Oradan da galibiyet almak istiyoruz. Onun için oyuncularımız, bizler elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza'yı hazır olana kadar kullanmayı düşünmediklerini aktaran Murat Şahin şunları söyledi:

"Salı günü itibariyle bizimle antrenmanlara başladı. Oyuncular yeni geldiler, bütün takım halinde bir hazırlık dönemindeyiz. Onun da belli bir zamana ihtiyacı var. Hazır olmadan oyuncuları kullanmak istemiyoruz. Önümüzde uzun bir süreç var. Geriye kalan 38 hafta, UEFA ve kupa maçları var. Hazır olduğunda kullanmayı düşünüyoruz. Hem takımla idmanlara başlattık hem de ekstra antrenman programı var. Onları tamamladığında aramıza en kısa sürede katılacaktır ve takımımıza faydalı olacaktır."