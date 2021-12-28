Koronavirüse yakalandı 0:00 / 0:00

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"Bir Zamanlar Çukurova", "Yer Gök Aşk" ve "Deli Gönül" gibi birçok projede rol alan Murat Ünalmış, koronavirüse yakalandı. 40 yaşındaki Ünalmış, üzücü haberi Twitter hesabından duyurdu.

— murat ünalmış (@mrtunalmis) December 25, 2021

"KARANTİNADAYIM"

"İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı." diyen ünlü oyuncu, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022’de sağlıkla görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

— murat ünalmış (@mrtunalmis) December 27, 2021

"SAĞLIK DURUMUM İYİYE GİDİYOR"

Ardından son sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmeyen Murat Ünalmış, "Sevgili dostlar; sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Takipçilerinden Ünalmış'a çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.