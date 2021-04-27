'Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga iddiası! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış gerilimi - Magazin haberleri

'Kavga' iddiası 0:00 / 0:00

Çekimleri Adana'da gerçekleşen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizi setinde gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Dizinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış arasında tartışma çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

tv100'ün haberine göre; dizinin 'Fekeli'si Alışık, geçen hafta Ünalmış ile tartıştı. İkilinin arasındaki sorun büyüyünce yapımcı Timur Savcı Adana'ya gidip ortamı sakinleştirdi.

'SAHNEYİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI' İDDİASI

Ancak dün Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın yine gerginlik yaşadığı öne sürüldü. Yönetmen Murat Saraçoğlu'nun sette olduğu bir çekim sırasında Alışık'ın sahneyi değiştirmeye çalıştığı iddia edildi. Bunun üzerine Ünalmış, senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz ettiği öne sürüldü.

Alışık, Ünalmış'a hakaret edince ortam aniden gerildi ve Saraçoğlu seti paydos ettiği iddia edildi. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındığı ve görüntülerin yapım şirketine iletildiği iddia edildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in Kerem Alışık yüzünden diziden ayrıldığı öne sürülmüştü.