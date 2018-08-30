Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın üçüncü gününde gününde tek erkeklerde Büyük Britanyalı Andy Murray, ikinci turda elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada üçüncü gün maçları sona erdi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Kanadalı Vasek Pospisil'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek zorlanmadan üçüncü tura çıktı.

3 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro ise ABD'li Denis Kudla'yı 6-3, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura kaldı.

31 numaralı seribaşı İspanyol Fernando Verdasco, kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve 2012'de ABD Açık'tan zaferle ayrılan Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 7-5, 2-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-1'le geçerek günün sürprizine imza attı.

5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 11 numaralı seribaşı John Isner üst tura kalırken, 15 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile 18 numaralı seribaşı ABD'li Jack Sock, turnuvaya veda etti.

Stephens zorlansa da kazandı

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Ukraynalı Anhelina Kalinina karşısında zorlanmasına rağmen 2 saat 46 dakikalık mücadelenin ardından 4-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle korttan 2-1 galip ayrılarak üçüncü tura kaldı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams ise Alman Carina Witthoeft'i 6-2'lik setlerle 2-0'la geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 15 numaralı seribaşı Elise Mertens, 16 numaralı seribaşı Venus Williams, 19 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova yollarına devam ederken, 9 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges ve 12 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ise elendi.



Federer ve Djokovic korta çıkacak

ABD Açık'ın dördüncü gününde erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Fransız Benoit Paire, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile Fransız Nicolas Mahut, 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile ABD'li Tennys Sandgren karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile Ukraynalı Lesia Tsurenko ve 4 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile İsveçli Johanna Larsson mücadele edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ