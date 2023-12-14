Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadını komşuları kurtardı MUŞ'un Varto ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş (79) komşuları tarafından kurtarıldı. Sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanan, hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilen Kızıltaş´ın yaşadığı korku dolu anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

MUŞ'un Varto ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş (79) komşuları tarafından kurtarıldı. Sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanan, hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilen Kızıltaş´ın yaşadığı korku dolu anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Varto ilçesi Alagöz Mahallesi'nde komşularına gitmek için evden çıkan Medine Kızıltaş'ın etrafını bir anda, komşusuna ait köpekle, sokak köpekleri sardı. Kaçamayacağını anlayınca oturan Medine Kızıltaş'a saldıran köpekler, elbisesini parçalayarak çekiştirmeye başladı. Çaresizce çığlık atan Kızıltaş´ın yardımına komşuları koştu. Yaralanan Medine Kızıltaş, köpeklerden kurtarılarak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Muş Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, Medine Kızıltaş'a acil serviste müdahale edildiğini belirterek, "Kuduz şüphesiyle yaralanan dokularda kısmı bir onarım yaptık. Kuduz aşısı sonrasında doku yaralanmalarını onaracağız. Son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısı sonrası yaralananların, acil servislere gelen hastaların sayısı arttı" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muş Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada "Muş ilimiz Varto ilçesinde yaşayan M.K. isimli kadın evinin önünden komşularına gittiği esnada komşusuna ait olduğu tespit edilen köpeğin ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanmıştır. Vatandaşımız, Varto Devlet Hastanesi´nde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkik için Muş Devlet Hastanesi´ne sevk edilmiş ve aynı gün gerekli tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından tetkikleri yapılan M.K.'da kuduz teşhisine rastlanmamış olup, rutin takibine devam edilmektedir."