Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesindeki düşüş sürdü

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MUŞ (AA) - Muş'ta beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesindeki düşme devam etti.



Varto ve Bulanık ilçeleri arasında bulunan Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle azaldı.

Suyun çekildiği bölgede toprak yüzeyinde çatlaklar oluştu, baraj suyu altında kalan Erentepe beldesi ve Gülçimen köyünün eski yerleşim yerindeki bazı yapılar gün yüzüne çıktı.

Gülçimen Muhtarı Ali Rıza Merttir, sonbahardan bu yana köylerine hiç kar yağmadığını söyledi.

Mevsim yağışsız geçtiği için su seviyesinin azaldığını belirten Merttir, "Erentepe ve Gülçimen bölgelerinde 10 yıl önce su altında kalan evler, köprüler, cami, mezarlık ve yerleşim alanları açığa çıktı. Daha önce balık tutulan yerlerde su tamamen çekildi. Geçimini balıkçılıkla sağlayan köylülerimiz yaklaşık 1 kilometre uzaktaki alana giderek balık tutuyorlar." dedi.





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