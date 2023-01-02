Muş Belediyesinde yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesinde yeni yılın ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Asya, geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Geçen yıldan daha güzel, bereketli ve daha başarılı günler geçirme temennisinde bulunan Asya, şöyle konuştu:

"Kısmen salgından çıktığımız 2022'de belediye olarak planlamalarımızın ötesinde bir çalışma sergileyerek amaçladığımız çalışmaların tümünü bitirdik. 2022'de daha çok alt yapı sonrası üst yapı hizmetlerimize ağırlık verdik. Eski Erzurum ve Hürriyet caddeleri ile bağlantı yollarının üstyapılarının birinci aşamasını tamamladık. Yol ve kaldırım yenileme çalışmaları ile birlikte yeşil alanlar kazandırma konusunda da çalışmalarımızı sürdürdük. Lale Vadisi Parkı'mızın ikinci ve üçüncü etaplarını yaptık. Millet Bahçemizin açılışını yaparak hizmete sunduk. Şehrimize ayrı bir prestij kazandıran Kent Meydanı'mızda da son rötuşları yapıyoruz. Nasip olursa önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte açılışını yapacağız."

Belirlenen hedefleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Her alanda hizmet üretmenin gayreti içerisinde olduk. Gençlerimize istihdam alanı oluşturmak adına kalkınma ajansımız ile işbirliği yaparak inşa ettiğimiz tekstil atölyesinin yatırımcı firmaya teslim protokolünü yaparak yaklaşık 200 gencimizin istihdamına öncülük ettik. Yeni terminalimizin arka tarafındaki alanda spor kompleksi kurduk. Halk ekmek fabrikamızı güçlendirerek halkımıza daha uygun ve sağlıklı ekmek ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık. Vatandaşlarımızın derdi ile dertlendik."

Yenilenebilir enerji alanında da çalışmalar yaptıklarını aktaran Asya, "Bu hafta güneş enerji sistemimizin ihalesini yapıyoruz. Bununla birlikte atık su arıtma tesisimizin yapımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Belediyecilik bir gayret, kendimizi şehrimize adama işidir. Hamdolsun ki 2022'de 270 milyon lira olarak belirlediğimiz daha sonra ek bütçe ile 430 milyon liraya çıkardığımız bütçemizi tutturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılı için ise 890 milyon lira olarak hedeflediğimiz bütçemizi de yatırımlarla değerlendirerek şehrimize kazandıracağız." diye konuştu.

Asya, "Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm devlet büyüklerimize, milletvekilimize, valimize, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmanın ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

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