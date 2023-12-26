Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Alparslan Üniversitesinde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı açıldı

        Muş Alparslan Üniversitesinde kurulan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Alparslan Üniversitesinde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Alparslan Üniversitesinde kurulan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca yürürlüğe konulan Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda ve "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında hayvancılık alanında 2018'de "Pilot Devlet Üniversitesi" seçilen Muş Alparslan Üniversitesi'nde, "Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı" açıldı.

        Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitede yaklaşık 4,5 yıldır birçok projenin üretildiğini belirtti.

        Muş'un muhtelif yerlerinde deneme ekimleri ve çeşitli birliklerle çalışmalar yapıldığını anlatın Alican, "Çalışmalar çerçevesinde üniversitemizin muhtelif birimlerinde birçok makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. Bugün o makinelerin hepsini laboratuvarın çatısı altında bir araya getirdik, eksik malzemeleri de aldık. Kalan eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bu laboratuvar bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde toprak ve gıda analiz laboratuvarlarımız da çalışmaya başlayacak. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız hızla devam ediyor."

        İlerleyen dönemde küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretimi ve ırk ıslahı gibi konulara odaklanacaklarını kaydeden Alican, bunun için alt yapının önemli ölçüde tamamlandığını, üniversitenin kadro ve bütçe imkanlarının önemli bir kısmını bu alana yoğunlaştırdıklarını aktardı.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Prof. Dr. Kenan Yıldırım, Genel Sekreter Harun Demir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Özalper, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Muş'ta "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesi tanıtıldı
        Muş'ta "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesi tanıtıldı
        Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı
        Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı
        1800 rakımdaki köyde ev ve ahırlar kara gömüldü
        1800 rakımdaki köyde ev ve ahırlar kara gömüldü
        Varto'da yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi hizmete sunuldu
        Varto'da yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi hizmete sunuldu
        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde kış hazırlıkla...
        Muş'ta Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde kış hazırlıkla...