Muş Alparslan Üniversitesinde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı açıldı

Muş Alparslan Üniversitesinde kurulan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca yürürlüğe konulan Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda ve "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında hayvancılık alanında 2018'de "Pilot Devlet Üniversitesi" seçilen Muş Alparslan Üniversitesi'nde, "Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalışmaları Laboratuvarı" açıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitede yaklaşık 4,5 yıldır birçok projenin üretildiğini belirtti.

Muş'un muhtelif yerlerinde deneme ekimleri ve çeşitli birliklerle çalışmalar yapıldığını anlatın Alican, "Çalışmalar çerçevesinde üniversitemizin muhtelif birimlerinde birçok makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. Bugün o makinelerin hepsini laboratuvarın çatısı altında bir araya getirdik, eksik malzemeleri de aldık. Kalan eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bu laboratuvar bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde toprak ve gıda analiz laboratuvarlarımız da çalışmaya başlayacak. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız hızla devam ediyor."

İlerleyen dönemde küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretimi ve ırk ıslahı gibi konulara odaklanacaklarını kaydeden Alican, bunun için alt yapının önemli ölçüde tamamlandığını, üniversitenin kadro ve bütçe imkanlarının önemli bir kısmını bu alana yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Prof. Dr. Kenan Yıldırım, Genel Sekreter Harun Demir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Özalper, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.