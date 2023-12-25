Varto'da yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi hizmete sunuldu

Muş'un Varto ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ilçedeki çocuk ve gençlere hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporla buluşturmak amacıyla tesisleşmeyi artırdıklarını söyledi.

Merkezde gençlere yönelik bağlama, gitar, resim, satranç, halk oyunları, voleybol, badminton, basketbol, güreş, tekvando, karate ve el sanatları kurslarının başlatıldığını belirten Taşdemir, "Bakanlık olarak gençlerimizi madde ve teknoloji bağımlılıklarından, her türlü kötülüklerden uzak tutarak, gençlik merkezlerimize nezih ve ferah bir ortamda spor, sanat, edebiyat gibi etkinliklerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz de yoğun katılımla gençlik merkezimizi kullanıyor." dedi.

Merkezde milli ve manevi değerlere bağlı gençlerin yetiştirilmesinin sağlandığını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Varto ilçemizde sosyal, kültürel manada gençlere imkan sunacak ortamlar bulunmadığından dolayı gençlerden sürekli talep geliyordu. Bu talep üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığımızca burada birçok tesis inşa edildi. İlçe Gençlik Merkezi'nde, gençlerimiz serbest zamanlarını harcayarak kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılıyor. Günlük 350 dolayında gencimiz buradaki kurslarımızda etkinliklerimize, atölye ve kulüp çalışmalarımıza katılıyor. Ayrıca yaz aylarında da portatif yüzme havuzumuzda 800'e yakın gencimiz yüzmeyi öğrendi. Gençlerimize 24 saat hizmet vermekteyiz."

Bilgisayar kursuna katılan 3 çocuk annesi Nazlı Çiçek ise merkezin kendileri için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, bilgisayar kullanmayı öğrenmek için kursa katıldığını ifade etti.