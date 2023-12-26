Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.

Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş'ta, 2 gündür yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Yüksek rakımlı dağların yamaçlarına kurulan köylerde de etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, ev ve ahırların önünde biriken karları temizliyor.

Merkeze 50 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı 80 haneli Yukarıyongalı köyünde, tek katlı ev ve ahırlar karla kaplandı.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, gazetecilere, Yukarıyogalı köyünde yaşadığını ve 2 gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Karın geçen yıllara göre geç yağdığını belirten Omur, "Tek katlı evlerimiz kara gömüldü. Küreklerle evlerimizin önündeki karları temizliyoruz. Kar örtüsü üzerinde hayvanlara saman veriyoruz. 4 ay boyunca hayatımız hayvanlara yem vermekle geçiyor." diye konuştu.

Ömer Çamtosun, "Köyümüzde çok kar yağıyor. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kar yağdığında besicilik yapmakta zorlanıyoruz." dedi.

Eşref Omur ise köylerinin 1800 rakımda yer aldığı için sürekli kar yağdığını belirterek, "Kar yağışının ardından hayvanlarımızı ahıra bırakıyoruz. 4 ay boyunca bu devam ediyor. Aynı zamanda küreklerle evin önündeki karları temizliyoruz. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.