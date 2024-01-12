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        Muş'ta buzağı ölümlerini önlemek amacıyla aşılama çalışması başlatıldı

        Muş'ta büyükbaş hayvancılıkta buzağı ölümlerini önlemek amacıyla aşılama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:52
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        Muş'ta buzağı ölümlerini önlemek amacıyla aşılama çalışması başlatıldı
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        Muş'ta büyükbaş hayvancılıkta buzağı ölümlerini önlemek amacıyla aşılama çalışması başlatıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Analar Aşılansın Buzağı Ölmesin Projesi" kapsamında köylerde aşı çalışması başlatıldı.

        Merkeze bağlı Kıyık köyünde aşı çalışmalarına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, buzağı ölümlerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Hayvancılığın gelişmesi için önemli bir yere sahip olduklarını kaydeden Gün, Kıyık, Kepenek ve Suboyu köylerinde 1300 gebe hayvanın aşılanmasıyla doğacak buzağıların kayıplarını önlemek için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Gün, gebe hayvanlara son 2 ayında 3'er haftalık olacak şekilde 2 aşı yapılacağını bildirdi.

        Kıyık köyü muhtarı Mustafa Sönmez ise projenin amacının büyük olduğunu dile getirerek, "Buzağı kayıplarının önlenmesiyle hayvan varlığımızın artacağına inanıyorum. İlimizin kalkınması, tarım ve hayvancılık için bunu başarmamız lazım. Köyümüzde 700 dolayında gebe büyükbaş hayvanımız aşılanacak." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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