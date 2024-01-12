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        Muş'un Hasköy ilçesi sakinleri bazı günler aynı saatte kitap okuyor

        Muş'un Hasköy ilçesinde "Közde Çay Elde Kitap" projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde, saat 11.11'de ev, kahvehane, kurum ve okullarda kitap okuma etkinliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:23
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        Muş'un Hasköy ilçesi sakinleri bazı günler aynı saatte kitap okuyor
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        Muş'un Hasköy ilçesinde "Közde Çay Elde Kitap" projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde, saat 11.11'de ev, kahvehane, kurum ve okullarda kitap okuma etkinliği yapıyor.

        Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için proje başlattı.

        Bu kapsamda oluşturulan ekip, kitap okuma alışkanlığını sokağa taşımak için kahvehanelere ve kamu kurumlarına kitap dağıttı. Haftanın belirli günleri saat 11.11'de evde, okulda, kahvehanede ve kurumlarda öğrencilerin yanı sıra ilçe sakinleri kitap okuyor.

        Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk de proje kapsamında Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

        Kaymakam Öztürk, gazetecilere, bütün kahvehanelerde, evlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında eş zamanlı kitap okuma etkinliği planlayıp okuma saati yaptıklarını söyledi.

        "İlçede köz çayına olan alışkanlığı kitap okumaya da taşımayı amaçladık." diyen Öztürk, genel manada daha çok okuyan bir Hasköy ve okuduğunu daha iyi anlayarak derslerinde başarılı olan öğrenciler hedeflediklerini belirtti.

        Közde çayın ilçede önemli bir alışkanlık olduğunu anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

        "Eğitim öğretimi sokağa, evlere taşımak istiyoruz. İlçemizde kitap okuma alışkanlığının, kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu şekilde ilçemizin eğitim kalitesinin artacağını düşünüyoruz. Okuduğunu anlayan bir öğrencinin her derste başarılı olacağını düşünüyorum. Bu manada projemizin ilçemize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah güzel hedeflerimiz var, güzel sonuçlar alacağız."

        - "Herkes bu uygulamadan memnun"

        Kahvehane işletmecisi Ali Uslu da Kaymakamlık tarafından kahvehaneye kitap bırakıldığını belirterek "Müşterilerimiz burada hem köz çayının tadına varıyor hem de kitap okuyor. Herkes bu uygulamadan memnun. Kaymakamımıza teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Kahvehanede kitap okuyan Fatih Bingöl de projenin çok güzel olduğunu, ilçenin geleceğine katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Kitabımı ve köz çayımı aldım, arkadaşlarımla kitap okuduk. Çok hoşumuza gitti. Kıştan dolayı arkadaşlarımız, amcalarımız, büyüklerimiz boş olduklarından dolayı kahveye gelip köz çayının yanında kitaplarını okuyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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