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        Muş'ta Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri göreve başladı

        Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı birimi hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:37
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        Muş'ta Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri göreve başladı
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        Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı birimi hizmete başladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın dün itibarıyla kentte göreve başladığı bildirildi.

        Ekiplerin Muş'taki göl, baraj, gölet, nehirlerde suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapacağı belirtilen açıklamada, vatandaşın karşılaştıkları suçlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının güvenlik güçleri için önem taşıdığı kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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