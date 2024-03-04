Muş'ta Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri göreve başladı

Ekiplerin Muş'taki göl, baraj, gölet, nehirlerde suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapacağı belirtilen açıklamada, vatandaşın karşılaştıkları suçlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının güvenlik güçleri için önem taşıdığı kaydedildi.

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