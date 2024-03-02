Muş'ta silahla vurulan çocuk hayatını kaybetti
Muş'un Varto ilçesinde bir kişi, dün atının eyerini çaldığı iddiasıyla tartıştığı çocuğu silahla öldürdü.
Muş'un Varto ilçesinde bir kişi, dün atının eyerini çaldığı iddiasıyla tartıştığı çocuğu silahla öldürdü.
Yılanlı köyünde yaşayan 20 yaşındaki R.H, atının eyerini çaldığını iddia ettiği 15 yaşındaki Eyüp Ballı ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.H, evden getirdiği silahla ateş ederek Ballı'yı öldürdü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ballı'nın cansız bedeni, otopsi için Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan R.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.
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