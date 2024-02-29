Muş'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.
Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 26 Şubat'a belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 15 muhtelif belge, 4 senet, 4 satış sözleşmesi, ajanda ve 37 tarihi eser ele geçirildi.
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