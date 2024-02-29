Muş'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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