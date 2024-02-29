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        Muş'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

        Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:02
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        Muş'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
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        Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 26 Şubat'a belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 15 muhtelif belge, 4 senet, 4 satış sözleşmesi, ajanda ve 37 tarihi eser ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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