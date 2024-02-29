Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu açıldı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, alternatif olarak kullanılan Üçevler grup köyü yolunun açılması için çalışma yaptı.

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