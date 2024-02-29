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        Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu açıldı

        Muş'ta karla mücadele ekipleri, kardan kapanan grup köy yolunu zorlu çalışmayla açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:55
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        Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu açıldı
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        Muş'ta karla mücadele ekipleri, kardan kapanan grup köy yolunu zorlu çalışmayla açtı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, alternatif olarak kullanılan Üçevler grup köyü yolunun açılması için çalışma yaptı.

        Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı yolda karla mücadele eden ekipler, zorlu coğrafyada ilerlemekte güçlük çekti.

        Ekipler, karla kaplı yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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