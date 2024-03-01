Bulanık'ta cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Havaların ısınmasıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Ocak, "Çarşı merkezine yolları temizledik. Esnafın daha iyi hizmet alması için çalışmalar sürecek. Temiz ve sağlıklı bir çevre önceliğimiz." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak da çarşı merkezini gezerek, esnafın taleplerini dinledi.

Ekipler, cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkayarak çamurdan arındırdı.

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