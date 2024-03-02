Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta park halindeki otomobilde patlama oldu, sürücü yaralandı

        Muş'ta park halindeyken patlamanın meydana geldiği otomobildeki sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:43 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta park halindeki otomobilde patlama oldu, sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta park halindeyken patlamanın meydana geldiği otomobildeki sürücü yaralandı.

        Muş Millet Bahçesi'nde park halindeki 16 APG 208 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Hamza Güresmer yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Güresmer'i sıkıştığı otomobilden çıkardı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güresmer, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Muş Belediyesinde görevli itfaiye eri Serdar Soylu, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine olay yerine hareket ettiklerini belirterek, "Sürücü araçta sıkışmıştı. Çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettik. Yaralının durumu iyiydi" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Muş'ta jandarmanın yaralı bulduğu bozkır kartalı tedavi altına alındı
        Muş'ta jandarmanın yaralı bulduğu bozkır kartalı tedavi altına alındı
        Muş'ta silahla vurulan çocuk hayatını kaybetti
        Muş'ta silahla vurulan çocuk hayatını kaybetti
        'At eyeri' tartışmasında tüfekle vurulan 13 yaşındaki Eyüp, öldü
        'At eyeri' tartışmasında tüfekle vurulan 13 yaşındaki Eyüp, öldü
        Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin sanıkların yargılanmas...
        Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin sanıkların yargılanmas...
        Muş Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Muş Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
        Bulanık'ta cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı