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        Muş'ta küçükbaş hayvan sürüleri havanın ısınmasıyla meralarda otlatılıyor

        Muş'taki besiciler, çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla hayvanlarını yeşeren meralara çıkarmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:07
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        Muş'ta küçükbaş hayvan sürüleri havanın ısınmasıyla meralarda otlatılıyor
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        Muş'taki besiciler, çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla hayvanlarını yeşeren meralara çıkarmaya başladı.

        Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta, kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar küçükbaş hayvan sürüleriyle renklendi.

        Kış boyunca hayvanlarını ahırda besleyen besiciler, yem, ot ve samandan tasarruf etmek amacıyla sürülerini meralara çıkardı.

        Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, gazetecilere, zorlu geçen kış mevsimini geride bıraktıklarını belirtti.

        Kışın ahırlarda hayvanlarını yem ve otla besleyenlerin ilkbaharın gelişiyle rahatladığını belirten Salkım, "Muş, sahip olduğu hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvandan 550 binin doğum yaptığını tahmin ediyoruz. Bu ilimizin ekonomisine büyük bir katkı sağlamaktadır. Devletimizin verdiği desteklerin yanı sıra yetiştiriciler, bu yıl sektörden para kazanıyor. Devletimize teşekkür ederiz. Devasa bir ovamız var. Çetin kış şartlarına rağmen hayvancılık sektörü ilimizde çok iyi durumda. Şu an kuzuları ve annelerini yeşeren meralarda otlatıyoruz. Besicilerimiz keyifli bir yaz sezonu geçirecektir." ifadelerini kullandı.

        Sungu beldesinde besicilik yapan Ahmet Yıldırım ise sürüsünü merada otlatmanın sevincini yaşadığını dile getirerek, "5 ay ahırda beslediğimiz küçükbaş hayvanlarımızı ilkbaharın gelmesiyle meralara çıkardık. Sonbahara kadar hayvanlarımızı meralarda otlatacağız." dedi.

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