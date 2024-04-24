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        Muş'ta 27. Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:55
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        Muş'ta 27. Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakaları başladı
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        MUŞ(AA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 27. Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakaları Muş'ta başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen turnuvaya Muş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Van, Bayburt, Ağrı, Iğdır ve Kars'tan 60 kız ve erkek sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün organizasyonunda 24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 27. Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakalarının Muş'un ev sahipliğinde başladığını söyledi.

        Müsabakalara 9 ilden 60 sporcunun katıldığını belirten Taşdemir, Muş'ta elde edecekleri başarılar neticesinde Türkiye finaline gidecek olan gençlere başarı diledi.

        Kentte birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Taşdemir, "Bir süre önce güreş şampiyonasına ev sahipliği yaptık, bugün masa tenisi sporcularını ağırlıyoruz. Katılım sağlayan tüm illerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler ilimizin hem ekonomisine hem de tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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