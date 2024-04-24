Muş'ta "Turizm Haftası" kutlandı

Muş'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından "Turizm Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, fırsat buldukça doğaya çıktığını ve bundan büyük keyif aldığını söyledi.

Muş'un coğrafi avantajlarının olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muş'un keşfedilmemiş çok güzel doğası var. Kendinizi doğanın ortasında bulacağınız bir yapısı var. Havası, suyu temiz. Özellikle yabancıya karşı gönlünü ve kucağını sonuna kadar açan kadirşinas, misafirperver bir halkımız var. Bölgemizden bir çok uygarlık geçmiş. Günümüze ulaşan eserlerimiz maalesef biraz az. Bu anlamda bizim daha çok çalışmamız lazım. Bulunduğunuz şehirde bir Ayasofya Camisi varsa sizin çok fazla çaba göstermenize gerek yok. Tüm dünya zaten oraya ziyarete geliyor. Böyle bir mirasınız, çarpıcı doğanız yoksa yoğun bir çaba içerisine girmeniz lazım."

Malazgirt Savaşı'nın önemine değinen Çakır, "Malazgirt ilçesinde 4 yıldır çok ciddi kazılar yürütülüyor. Savaşın geçtiği alanlar haritalanıyor, orada yeni bulgular ortaya çıkıyor. Malazgirt'teki çalışmaları Kazı Başkanlığı seviyesine getirerek daha da güçleneceğiz. Malazgirt'teki çalışmalar daha da hızlanacak. Bu da bir destinasyon merkezi olmamızı sağlayacak. Bu anlamda da Muş Alparslan Üniversitesi çok büyük rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül'ün de bir konuşma yaptığı programda, Muş'un tarihi mekanların yer aldığı slayt gösterisi izletildi.