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        Muş'ta "Turizm Haftası" kutlandı

        Muş'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından "Turizm Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:00
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        Muş'ta "Turizm Haftası" kutlandı
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        Muş'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından "Turizm Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, fırsat buldukça doğaya çıktığını ve bundan büyük keyif aldığını söyledi.

        Muş'un coğrafi avantajlarının olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Muş'un keşfedilmemiş çok güzel doğası var. Kendinizi doğanın ortasında bulacağınız bir yapısı var. Havası, suyu temiz. Özellikle yabancıya karşı gönlünü ve kucağını sonuna kadar açan kadirşinas, misafirperver bir halkımız var. Bölgemizden bir çok uygarlık geçmiş. Günümüze ulaşan eserlerimiz maalesef biraz az. Bu anlamda bizim daha çok çalışmamız lazım. Bulunduğunuz şehirde bir Ayasofya Camisi varsa sizin çok fazla çaba göstermenize gerek yok. Tüm dünya zaten oraya ziyarete geliyor. Böyle bir mirasınız, çarpıcı doğanız yoksa yoğun bir çaba içerisine girmeniz lazım."

        Malazgirt Savaşı'nın önemine değinen Çakır, "Malazgirt ilçesinde 4 yıldır çok ciddi kazılar yürütülüyor. Savaşın geçtiği alanlar haritalanıyor, orada yeni bulgular ortaya çıkıyor. Malazgirt'teki çalışmaları Kazı Başkanlığı seviyesine getirerek daha da güçleneceğiz. Malazgirt'teki çalışmalar daha da hızlanacak. Bu da bir destinasyon merkezi olmamızı sağlayacak. Bu anlamda da Muş Alparslan Üniversitesi çok büyük rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül'ün de bir konuşma yaptığı programda, Muş'un tarihi mekanların yer aldığı slayt gösterisi izletildi.

        Şarkıların seslendirilmesiyle son bulan programa, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve kurum amirleri katıldı.

        Hafta kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle 200 öğrencinin 3 gün boyunca kentteki tarihi mekanları ziyaret edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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