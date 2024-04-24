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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Partiyi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:32
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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Partiyi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

        "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, yıllarca sürse de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi.

        Tek isteklerinin evlatlarının dönmesi olduğunu belirten Teker, "Biz onlardan korkmuyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık anneler ve babaların ağladığı. Onların çocukları nerede, bizim çocuklar nerede. Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz."

        Baba Şemsettin Özcan da 7 yıl önce çocuğunun kaçırılarak terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü kaydederek, "Çocuklarımızı verinceye kadar onların yakasını bırakmayacağız. Oğlumdan 7 yıldır hiç haber alamadım. Sizin çocuğunuz bir gün eve gelmese ne yaparsınız. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz." dedi.

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