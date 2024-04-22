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        Koparmanın cezası 387 bin TL olan lalelere, dokunmaya korkuyorlar

        MUŞ'ta baharla birlikte çiçek açan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:00
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        Koparmanın cezası 387 bin TL olan lalelere, dokunmaya korkuyorlar
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        MUŞ’ta baharla birlikte çiçek açan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. Koparana 387 bin 141 TL ceza kesileceği açıklanan lalelere ziyaretçiler, dokunmaya çekiniyor.

        Türkiye'nin 3'üncü büyük ovasına sahip Muş'ta açan kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor. Muş laleleriyle kaplı ovalar, karlı dağlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler de bu anları fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş lalesinin soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanacak. Ceza nedeniyle ziyaretçiler laleleri ellemeye bile korkuyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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