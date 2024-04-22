İBRAHİM YALDIZ - Kuşların göç yolculuğunda Türkiye'deki önemli duraklardan biri olan Muş Ovası'nda 10 yıl sonra telli turnalar görüntülendi.

Sulak alanları ve zengin florasıyla yaklaşık 400 kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası, havanın ısınmasıyla göç yolculuğuna çıkan misafirlerini ağırlamaya başladı.

Farklı türlerden binlerce kuşun konakladığı ovadaki ulusal ve mahalli öneme haiz sulak alanlar, bölgede konaklayan kuşlarla renklendi.

Koruma ve doğal hayatın devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar sayesinde popülasyonun arttığı Muş Ovası'nda 2014'ten bu yana ilk defa telli turnalar görüntülendi.

Anadolu kültüründe bolluk ve bereketin simgesi olan telli turnaların yanı sıra yaklaşık 50 turna da konaklamak için bölgeyi seçti. Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci, AA muhabirine, uzun yıllardır Muş'taki sulak alanlar ve kuş türleri üzerine araştırma yaptıklarını söyledi. Kuş türleri ve sulak alanların korunması yönündeki çalışmalara da destek verdiklerini ifade eden Avci, şöyle konuştu: "Yılın her döneminde kentteki sazlık ve sulak alanlara gidip türlerin sayımını ve tespitini yapıyoruz. Bu dönem geçmişte yapılan çalışmaların da etkisiyle turnalarımızın artık burada kuluçka dönemini geçirmeye başladıklarını tespit ettik. Yaklaşık 3 haftadır belli bir bölgede izleme çalışmasında bulunduğumuz turnaların yerlerinde olup olmadıklarını kontrole geldik. Burada 50'ye yakın turna ve bunların içinde birkaç tane de telli turnaya denk geldik. Bu çok sevindirici bir durum. Turnalar çok ürkek canlılar. Özellikle insan etkisine karşı çok ürkekler."

- "Kuşların büyük bölümü üremelerini burada yapıyor" Muş'un sulak alanlar bakımından zengin olduğunu, bu özelliği sayesinde kuşların bölgeye ilgi gösterdiğini belirten Avci, bitki örtüsünün zenginliğinin de türlerin bölgede yuvalanmalarına, kuluçka dönemlerini geçirmelerine ortam oluşturduğunun altını çizdi. Havanın ısınmasıyla kuşların tekrar ana vatanları olan Muş Ovası'na göç ettiğini dile getiren Avci, "Etkin kış şartlarından dolayı bazı kuş türlerinin göçünün ekim, kasım ve aralık ayına kadar uzadığını da görüyoruz. Bu kuşlar, kısa süreliğine güneye gidip tekrar geri geliyorlar. Türlerin büyük çoğunluğu burada üremelerini yapıyor. Şimdiye kadar tam kayıtlarını aldığımız 390 tür bulduk. Hedefimizi 400'ün üzerine çıkmak. Burada kuş türlerinin 400'ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.