Muş Ovası'nın kanatlı misafirlerini korumak için jandarma denetimde

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekibi, Muş Ovası'ndaki kuşları kaçak avcılardan korumak için çaba gösteriyor.

Kaçak avcılığı önlemek amacıyla çalışma yürüten jandarma ekibi, zengin florası ve geniş sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünün barındığı Muş Ovası'nda mesai yapıyor.

Göçmen kuşların önemli güzergahları arasında bulunan ovada denetimlerini sürdüren 4 kişilik ekip, telli turna, saz horozu, sürmeli kız kuşu, çayır delicesi, kara leylek, kaşıkçı, çeltikçi, kızıl boyunlu batağan, ak ve gri balıkçıl ile kaya kartalı gibi kuşların güvenli ortamda konaklamalarına imkan sağlıyor.

Kentin çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Çakır, "İlkbaharda bu kuş türlerinin tamamını ilimizde görmek mümkün. Özellikle soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan telli turnalar ilimizde gözlenmekte. Bölgemizde konaklayan kuşların korunması önem arz ediyor. Muş Ovası geniş bir araziye sahip. Ekipler, kaçak avcılara karşı sahada görevlerini sürdürüyor. Soyu tükenmekte olan kuş türlerinin özellikle korunması noktasında ekiplerimiz 24 saat sahada görev yapıyor." diye konuştu.

Jandarma personeli, yaralı ya da bitkin halde buldukları hayvanları da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ya da belediye birimlerine teslim ederek tedavi edilmelerine öncülük ediyor.

Yaban hayatının gelişmesi için koruyucu ve denetleyici çalışmaları artırdıklarını ifade eden Çakır, Muş'ta kuş varlığının her yıl daha büyük rakamlara ulaşmasını hedeflediklerini, bunun için tüm ekiplerle gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Çakır, kente gelen göçmen kuşları koruma sürecinde vatandaşların desteğinin de önemine değinerek, "HAYDİ ekipleri sürekli teyakkuz halinde. Cezai işlemlerin birçoğu vatandaşlarımızın ihbarlarına dayanıyor. Sahadaki ekiplerimizin rutin devriye faaliyetleri de bu anlamda çok caydırıcı bir güç oldu. Sonuç olarak vatandaşlarımızın bu konuda katkılarının artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.