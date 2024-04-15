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        Muş'ta 'inek' kavgasında 1 ölü, 2 gözaltı

        MUŞ'ta evine giren ineklere tepki gösteren Ömer Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:30
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        Muş'ta 'inek' kavgasında 1 ölü, 2 gözaltı
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        MUŞ'ta evine giren ineklere tepki gösteren Ömer Y. (70), çıkan kavgada dövülerek öldürüldü. Olay ile ilgili biri amca oğlu 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, Varto ilçesi bağlı Buzlugöze köyü Yıldızlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Y., amcasının oğlu Kerem Y.'ye (50) ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi. İkili arasında kavga çıktı. Ömer Y. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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