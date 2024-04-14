Muş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Muş'un Varto ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Muş'un Varto ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kayalık köyü mevkisinde 42 VY 696 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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