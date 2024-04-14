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        Muş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Muş'un Varto ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:27
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        Muş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Muş'un Varto ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kayalık köyü mevkisinde 42 VY 696 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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