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        Muş'ta ekipler doğum sancıları başlayan kadını hastaneye ulaştırdı

        Muş'ta etkili olan sağanak nedeniyle yolu hasar gören mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:22 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:22
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        Muş'ta ekipler doğum sancıları başlayan kadını hastaneye ulaştırdı
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        Muş'ta etkili olan sağanak nedeniyle yolu hasar gören mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Hasköy ilçesine 15 kilometre mesafedeki Yerkaya köyü Yapraklı mezrasının yolunda sağanak nedeniyle hasar meydana geldi.

        Mezrada yaşayan ve doğum sancıları başlayan 34 yaşındaki kadını hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri yoldaki tahribatı onararak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

        Evde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansa alınarak Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

        Hastanede doğum yapan kadının, bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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