Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta öldürülen muhtar toprağa verildi, intihar ettiği öne sürülen şüphelinin cenazesi adli tıpta

        MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhtar Ferit Yasit (54) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta öldürülen muhtar toprağa verildi, intihar ettiği öne sürülen şüphelinin cenazesi adli tıpta
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhtar Ferit Yasit (54) toprağa verildi. Muhtara silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 3 oğluyla birlikte kaçarken yakalanmamak için intihar ettiği öne sürülen Muzaffer Özkan'ın cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildi. Özkan’ın çatışmada yaralanan bir oğlu hastanede tedavi altına alınırken, jandarma tarafından yakalanan 2 kardeşin sorgusu ise devam ediyor.

        Olay, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde meydana geldi. Muzaffer Özkan ve 3 oğlu, bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit'in evine gitti. Kapının önünde duran muhtar Yasit, Muzaffer Özkan ve oğullarının silahlı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan muhtar Yasit, kurtarılamadı.

        Akyıldız köyündeki olay sonrası operasyon düzenleyen jandarma ile Özkan ve oğulları arasında çatışma çıktı. Yakalanacağını anlayan Muzaffer Özkan iddiaya göre intihar etti. Çatışmada Özkan'ın oğullarından biri yaralı, diğer 2'si ise sağ olarak yakalandı.

        İntihar ettiği ileri sürülen Muzaffer Özkan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özkan'ın çatışmada yaralanan bir oğlunun Muş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, sağ olarak yakalanan 2 kardeşin ise jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Muş'ta köy muhtarı, husumetli olduğu baba ve oğullarının saldırısında öldü
        Muş'ta köy muhtarı, husumetli olduğu baba ve oğullarının saldırısında öldü
        Van ve Muş'ta Ramazan Bayramı töreni düzenlendi
        Van ve Muş'ta Ramazan Bayramı töreni düzenlendi
        Baba ve 2 oğlu, köy muhtarını öldürdü
        Baba ve 2 oğlu, köy muhtarını öldürdü
        Muş Valisi Çakır'ın Ramazan Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır'ın Ramazan Bayramı mesajı
        Muş'ta ekipler 2 kez heyelanın yaşandığı köy yolunu açmaya çalışıyor
        Muş'ta ekipler 2 kez heyelanın yaşandığı köy yolunu açmaya çalışıyor
        Muş Valisi Çakır, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlad...
        Muş Valisi Çakır, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlad...