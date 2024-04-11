Muş'ta öldürülen muhtar toprağa verildi, intihar ettiği öne sürülen şüphelinin cenazesi adli tıpta

MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhtar Ferit Yasit (54) toprağa verildi. Muhtara silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 3 oğluyla birlikte kaçarken yakalanmamak için intihar ettiği öne sürülen Muzaffer Özkan'ın cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildi. Özkan’ın çatışmada yaralanan bir oğlu hastanede tedavi altına alınırken, jandarma tarafından yakalanan 2 kardeşin sorgusu ise devam ediyor.

Olay, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde meydana geldi. Muzaffer Özkan ve 3 oğlu, bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit'in evine gitti. Kapının önünde duran muhtar Yasit, Muzaffer Özkan ve oğullarının silahlı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan muhtar Yasit, kurtarılamadı.