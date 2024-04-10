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        Van ve Muş'ta Ramazan Bayramı töreni düzenlendi

        Van ve Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:17
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        Van ve Muş'ta Ramazan Bayramı töreni düzenlendi
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        Van ve Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

        Van'da Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Vali Ozan Balcı, masaları dolaşarak katılımcıların bayramı kutladı, çocuklara hediye verdi.

        Programa Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kurum amirleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        -Muş

        Muş'ta valilik makamında gerçekleşen programda Vali Avni Çakır, kurum amirleri, asker, polis, siyasi parti ve STK temsilcileri ile bayramlaştı.

        Programda konuşan Çakır, ramazan ayını idrak ettiklerini, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bayramda vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "İlimiz, bayram tatilinin de uzun olması münasebetiyle yoğun bir misafir kabul etti. Allah'a çok şükür çok ciddi bir trafik kazamız olmadı. Bayramın ruhuna uygun bir şekilde yardımlaşmayı, büyüklerimizin elini öpmeyi, hastaları ziyaret etmeyi, komşularımız varsa onları ziyaret etmeyi, küskünler varsa onları barıştırmaya ihmal etmeyelim. Bayramı bayram gibi yaşayalım. Vatandaşlar için görev başında olan arkadaşlarımızı ziyaret ettik."

        Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, asker, polis, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

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