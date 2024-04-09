Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'ın Ramazan Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:48 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'ın Ramazan Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içinde barındıran ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen bayramların toplumsal yaşamda önemli yerinin olduğunu belirten Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha yoğun yaşandığı bir ramazan ayını geride bırakıp, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duygularının en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Milletimizin köklü tarihi ve zengin kültüründen aldığı değerlerimize sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Bayramı huzur içinde geçirebilmek için tüm önlemlerin alındığını kaydeden Çakır, bayram günlerinde trafiğin her zamankinden daha yoğun olduğunu, büyük acıların yaşanmaması için trafikte azami dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

        Çakır, "Kadim dostluğun yaşandığı, Sultan Alparslan'ın tarih ve kültürle yoğrulmuş güzel şehri Muş'ta, geçmişten gelen bereket ve kardeşlik duygularını bir kez daha hissederek birlik ve beraberlik içinde nice güzel bayramlara ulaşmanızı temenni eder, Muşlu hemşerilerimin, ilimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin, Ramazan Bayramı'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması

        Benzer Haberler

        Muş'ta ekipler 2 kez heyelanın yaşandığı köy yolunu açmaya çalışıyor
        Muş'ta ekipler 2 kez heyelanın yaşandığı köy yolunu açmaya çalışıyor
        Muş Valisi Çakır, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlad...
        Muş Valisi Çakır, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlad...
        Muş'ta tatlı imalathanelerinde bayram mesaisi sürüyor
        Muş'ta tatlı imalathanelerinde bayram mesaisi sürüyor
        Muş'ta kurulan pazarda bayram hareketliliği yaşanıyor
        Muş'ta kurulan pazarda bayram hareketliliği yaşanıyor
        Muşlu besiciler baharın gelmesiyle hayvanlarını merada otlatmaya başladı
        Muşlu besiciler baharın gelmesiyle hayvanlarını merada otlatmaya başladı
        Muş'ta şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler bu yıl yüksek verim bekliyo...
        Muş'ta şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler bu yıl yüksek verim bekliyo...