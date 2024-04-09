Muş Valisi Çakır'ın Ramazan Bayramı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içinde barındıran ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen bayramların toplumsal yaşamda önemli yerinin olduğunu belirten Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha yoğun yaşandığı bir ramazan ayını geride bırakıp, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duygularının en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Milletimizin köklü tarihi ve zengin kültüründen aldığı değerlerimize sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."