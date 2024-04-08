Muş'ta kurulan pazarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor.
Kentte yaklaşan bayram nedeniyle Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında pazar kuruldu.
Pazara gelen vatandaşlar, tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceledi, bayram eksiklerini tamamladı.
Esnaf Nazım Metmal, "Kurulan pazara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımız daha çok tercih ediyor. Tezgahımızda kıyafetler var. Biz mağazadaki kaliteli ürünleri getirip pazarda satışa sunduk." dedi.
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