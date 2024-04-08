Muş'ta kurulan pazarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Esnaf Nazım Metmal, "Kurulan pazara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımız daha çok tercih ediyor. Tezgahımızda kıyafetler var. Biz mağazadaki kaliteli ürünleri getirip pazarda satışa sunduk." dedi.

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