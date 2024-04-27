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        "Rotahane"nin 71 gezi durağı Muş oldu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindeki ekiple Muş'ta tarihi mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:44 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:44
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        "Rotahane"nin 71 gezi durağı Muş oldu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindeki ekiple Muş'ta tarihi mekanları gezdi.

        Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla Pervin Ersoy tarafından "Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz" projesi kapsamında 5 yıl önce hayata geçirilen "Rotahane" programlarının 71'inci gezisi Muş'a yapıldı.

        Beraberindekilerle kent merkezindeki Haspet Kalesi, Ulu Cami, Muş Kalesi ve Yıldızlı Han'ı gezen Ersoy, Malazgirt ilçesine geçti.

        Malazgirt Zafer Anıtı, Malazgirt Müzesi ve Malazgirt Kalesi'ni gezen Rotahane'nin kurucusu Ersoy, AA muhabirine, Sultan Alparslan'ın şehri Malazgirt ilçesine geldiği için gurur duyduğunu söyledi.

        Malazgirt 1071 Müzesi'ni çok beğendiğini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

        "Muş'u keyifle geziyoruz. Muş'a ilk defa geliyorum. Bütün ekibimizle buradayız. Rotahane Projesi'ni başlattık. Tüm Türkiye'nin şehirlerini gezip özellikle iç turizmde bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yola çıkarken de söylediğimiz bir mottomuz vardı, Türkler Türkiye'yi neden gezmiyor? Türkiye'nin şehirlerinin hepsi birbirinden güzel. Kadim topraklarda yaşıyoruz. Çok özel, gezilmesi, görülmesi gereken yerler var. Biz 71'inci şehir olarak Muş'a geldik. Malazgirt Zaferi de 1071'de kazanıldı. 1071 Malazgirt Müzesi'ni de keyifle geziyoruz. Muş'un bir müzeye sahip olması, Muşlular için çok sevindirici. Ayrıca, Ulu Cami ve Muş Kalesi'ni de gezdik."

        Ersoy'a eşlik eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül de 1071 Malazgirt Zaferi'nden dolayı Rotahane'nin 71'inci durağının Muş olduğunu belirtti.

        Muş'ta turizmin gelişmesi için çalışma yürüttüklerini dile getiren Şengül, "Bu gezinin ilimizin tanıtımına katkısı olacak. Muş'un tarihi ve turistlik mekanlarını dolaştık. Malazgirt Kalesi ve Malazgirt Zafer Anıtı ve Haspet Kalesi'ni gezdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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