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        1984 Muşspor, 20 yıl sonra play-off'a yükseldi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 1984 Muşspor, Güneş Holding Çankayaspor ile 1-1 berabere kalarak, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:14
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        1984 Muşspor, 20 yıl sonra play-off'a yükseldi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 1984 Muşspor, Güneş Holding Çankayaspor ile 1-1 berabere kalarak, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 1984 Muşspor, Güneş Holding Çankayaspor ile karşılaştı.

        Ligin bitimine 2 hafta kala Güneş Holding Çankayaspor ile 1-1 berabere kalan Muşspor, 2. Lige yükselerek play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

        Teknik direktör Ercüment Coşkundere, gazetecilere, elde edilen başarıdan dolayı futbolcularını kutladı.

        Şampiyon olmayı hedeflediklerini belirten Coşkundere, şunları kaydetti:

        "Kulübümüz, 20 yıl sonra play-off'a yükselme başarısı yakaladı. Sahamızda bir eleme maçı daha oynayacağız. Karşılaşmayı kazanmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluğa adım atmak istiyoruz. Zorlu bir sezon geçirdik. Eleme maçları olacak. Bunlara en iyi şekilde hazırlanacağız."

        Takım kaptanı Efe Karaoğlu ise play-off'ta şampiyonluk için mücadele edeceklerini aktardı.

        Karaoğlu, "Sezonun ilk bölümünü tamamladık. Şampiyonluk için gerekli güç ve kapasiteye sahibiz. Arkamızda iyi bir taraftar grubu var. Bizi destekleyenlere teşekkür ederim." dedi.

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