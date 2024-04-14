Muş'ta dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği Arat, Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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