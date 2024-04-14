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        Muş'ta dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

        Muş'un Korkut ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:52 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:52
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        Muş'ta dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü
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        Muş'un Korkut ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı İçboğaz köyünde kardeşleriyle dağda yetişen uçkun bitkisini toplamaya giden Asya Arat, eve döndükleri sırada dere kıyısında dengesini kaybederek suya düştü.

        Akıntıya kapılarak yaklaşık 500 metre sürüklenen çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği Arat, Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Arat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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