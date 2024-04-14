Muş'ta dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü
Muş'un Korkut ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Muş'un Korkut ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İçboğaz köyünde kardeşleriyle dağda yetişen uçkun bitkisini toplamaya giden Asya Arat, eve döndükleri sırada dere kıyısında dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılarak yaklaşık 500 metre sürüklenen çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği Arat, Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Arat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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