Muş'ta "hayvan otlatma" kavgasında bir kişi öldü

İlçeye 21 kilometre uzaklıktaki Buzlugöze köyünde akraba olan iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı.

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