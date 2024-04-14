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        Muş'ta "hayvan otlatma" kavgasında bir kişi öldü

        Muş'un Varto ilçesinde hayvan otlama nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:11 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:11
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        Muş'ta "hayvan otlatma" kavgasında bir kişi öldü
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        Muş'un Varto ilçesinde hayvan otlama nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye 21 kilometre uzaklıktaki Buzlugöze köyünde akraba olan iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı.

        Kavgada kafasına aldığı darbeyle yaralanan 72 yaşındaki Ömer Yıldız, haber verilmesi üzerine köye giden sağlık ekiplerince Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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