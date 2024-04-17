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        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:39
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        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
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        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

        Anne ve babalar, yolunu gözledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Ayten Koçhan, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ve dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

        Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini dile getiren Koçhan, şöyle konuştu:

        "Oğlum, Ersin, sana sesleniyorum. Bizi duyuyorsan, görüyorsan gel, yolunuz yol değil. Ben ve baban perişan olduk. Bütün evlatlara sesleniyorum. Yeter analar babalar ağladı. Biz PKK'dan, DEM'den çocuklarımızı istiyoruz. Bizim nasıl içimiz sızlıyorsa, ağlıyorsak, sizin de içinize bu ateş düşsün. Yeter bu milletin çocuklarını kandırdınız. Biz ciğerimizin peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz."

        Şahinaz Özcan ise "7 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Senin gelmeni bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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