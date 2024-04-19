Muş'ta 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Muş Şeker Üretim Fabrikası bahçesinde düzenlenen programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Muş'un tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirten Çakır, "Şu an içinde bulunduğumuz Şeker Fabrikası bunun en büyük göstergelerinden biri. Geçen sezon 480 bin ton pancar alımı gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl bunun da üzerine çıkılacak. Bu bile bir gösterge. Allah vergisi coğrafyamız, uçaktan baktığınızda uçsuz bucaksız bir coğrafya ve yaklaşık yüzde 50'si doğal çayır ve mera." diye konuştu.

Tarım konusunda üreticileri daha bilimsel çalışmalara teşvik edeceklerini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: "Çiftçiliğin ve hayvancığın gurur duyulacak mesleklerden bir tanesi olduğunu, insanın rızkını kazandığı her mesleğin ne kadar kutsal olduğunu bir şekilde gençlerimize öğreteceğiz. Maalesef herkesin şimdiki hastalığı ceketli, kravatlı iş istemesi. İş üniformasını kimse istemiyor. Şu an ilimizin ekonomisinin yüzde 80-90'ı tarım ve hayvancılığa dayanıyor ve ticaretimizdeki canlılık da bunun bir göstergesi. Bugün 100 ton korunga tohumu dağıtacağız. Seneye inşallah bunu daha da artıracağız. Bu anlamda çayır ve meralarımızın üzerindeki yükü de almamız lazım. Tarlamızda ve bahçelerimizde de bu yem bitkilerinden yetiştirerek çayır ve meralarımızın daha ekonomik, daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağız."

- "Korunga bitkisini çiftçilerimize tavsiye etmek zorundayız" Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise "Korunga otunu hayvana verdiğinizde sütün yağlı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki sütün yağlı olmasına vesile olan madde var içerisinde. Bu korungaya bahşedilmiştir. Yağlı sütün fiyatı, yağsız süte göre daha fazladır. Biz korunga bitkisini çiftçilerimize tavsiye etmek zorundayız." diye konuştu. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise bitkisel ve hayvansal üretim konusunda kapasitesi yüksek olan illerden biri olduklarını belirterek, "Meraları korumak ve yem ihtiyacını karşılamak için bu projeleri geliştiriyoruz Bu projenin özellikle ilimize ve ülke meramıza hayırlı bereket getirmesini diliyorum." dedi.