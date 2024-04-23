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        Muş Valisi Çakır, koltuğunu öğrenciye devretti

        Muş Valisi Avni Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:40
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        Muş Valisi Çakır, koltuğunu öğrenciye devretti
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        Muş Valisi Avni Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

        Muş Valisi Çakır, Eko İnşaat İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Hafsa Yıldırak'ı makamında misafir etti.

        Temsili olarak koltuğunu Yıldırak'a bırakan Çakır, öğrenciyle sohbet etti.

        Yıldırak, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün görevimin ilk günü. Muş'a çok güzel. Daha çok park yapılırsa güzel olur. İlk çalışmam okula park ve bank yapmak olacak." dedi.

        Kadınların da mülki idare amiri olmasının önemine değinen Vali Çakır, Yıldırak'a hediye taktim etti.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve öğretmenler hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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