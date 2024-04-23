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        Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:24
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        Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Bulanık Spor Salonu'nda devam eden törende Bulanık Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Volkan Mertgil, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, halk oyunları, palyaço gösterisi sunuldu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Cumhuriyet Başsavcısı Dilan Burcu Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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