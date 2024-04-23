Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Daha sonra Bulanık Spor Salonu'nda devam eden törende Bulanık Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Volkan Mertgil, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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