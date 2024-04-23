Muş Valisi Çakır'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, milli birlik ve beraberlik duygusu ile güçlenen milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bugün, yarınların mimarları çocuklara bayram olarak armağan edildiğini belirtti.

23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, umutsuzluğun, yoklukların, zor ve sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde açılması aydınlık yarınlar için bir dönüm noktası olduğunu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Bugün kalkınmışlığın zirvesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitimde, sağlıkta, kültürde, bilim ve sanatta yaptığı atılımlarla, çocuklarımızın geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü teminat altına alınmıştır. Sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi, gözlerindeki yaşama sevinci ve umut ışığı ülkemizin geleceğine olan inancımızı güçlü kılmaktadır. Aziz milletimizin huzuru ve refahı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin daha da gelişmesi ve kalkınması adına gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi özgür irade sahibi bireyler olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur."