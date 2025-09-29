Muşlu "Fikret Usta" 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Muş'ta 60 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikret Tekin, babasından devraldığı mesleği 45 yıldır özveriyle sürdürüyor.

Kentin en eski ayakkabı tamircilerinden biri olan 5 çocuk babası Tekin, 15 yaşında babasından öğrendiği mesleğini icra etmek için her gün tezgah başına geçiyor.

Kentte "Fikret Usta" olarak bilinen Tekin, 30 yıl çalıştığı kulübe yıkıldığı için yeni geçtiği 12 metrekarelik iş yerinde çalışmaya devam ediyor.

Tekin, AA muhabirine, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 45 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Bu işi 15 yaşındayken öğrendiğini belirten Tekin, "Babamın yanında çıraklık yaparak öğrendim. Boyacılık da yaptım. 15 yaşından sonra işimi kurdum. Çırak bulamadığım için işi tek başıma sürdürüyorum. Artık bu işte kimse çalışmıyor. Gençlerin hepsi tembelleşmiş. Ben 15 yıl boyunca sokak başında makine olmadığı için ellerimle iğneyle tamir yapıyordum. Sonra makine aldım. Burada bir kulübe belediyeden almıştım. 30 sene kulübede kaldım." diye konuştu.