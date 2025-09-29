Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşlu "Fikret Usta" 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor

        Muş'ta 60 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikret Tekin, babasından devraldığı mesleği 45 yıldır özveriyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:50 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:58
        Muşlu "Fikret Usta" 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor
        Muş'ta 60 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikret Tekin, babasından devraldığı mesleği 45 yıldır özveriyle sürdürüyor.

        Kentin en eski ayakkabı tamircilerinden biri olan 5 çocuk babası Tekin, 15 yaşında babasından öğrendiği mesleğini icra etmek için her gün tezgah başına geçiyor.

        Kentte "Fikret Usta" olarak bilinen Tekin, 30 yıl çalıştığı kulübe yıkıldığı için yeni geçtiği 12 metrekarelik iş yerinde çalışmaya devam ediyor.

        Tekin, AA muhabirine, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 45 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Bu işi 15 yaşındayken öğrendiğini belirten Tekin, "Babamın yanında çıraklık yaparak öğrendim. Boyacılık da yaptım. 15 yaşından sonra işimi kurdum. Çırak bulamadığım için işi tek başıma sürdürüyorum. Artık bu işte kimse çalışmıyor. Gençlerin hepsi tembelleşmiş. Ben 15 yıl boyunca sokak başında makine olmadığı için ellerimle iğneyle tamir yapıyordum. Sonra makine aldım. Burada bir kulübe belediyeden almıştım. 30 sene kulübede kaldım." diye konuştu.

        Kulübenin bulunduğu alana pasaj inşa edildiğini ve buradan ihaleyle iş yeri aldığını anlatan Tekin, "Şu anda 12 metrekarelik dükkanda her türlü ayakkabı tamiri yapıyorum. Sabahın erken saatlerinde dükkanımı açıyorum. Her gün aksatmadan geldiğim iş yerimde müşterilerin hem ayakkabılarını onarıyor hem de her türlü çantayı tamir ediyorum. İlçelerden, tüm köylerden gelen müşterilerim var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

