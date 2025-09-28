Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği tamamlandı

        Muş'ta Genç Birikim Derneğince "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:17 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta Genç Birikim Derneğince "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Birlikte İyiyiz" mottosuyla organize edilen etkinliğe, 18 ülkeden akademisyen, gönüllüler ve kanseri yenenlerden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde kanser sonrası dönemde düzenli kontrollerin, sağlıklı beslenmenin ve aktif yaşamın önemine dikkati çeken uzmanlar, ruhsal desteğin kanserle mücadelede en az fiziksel tedavi kadar önemli olduğuna değindi.

        Dernek Başkanı Salih Yüce, basın mensuplarına, etkinliğin çok verimli geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

        "3 gün içinde bilim insanlarımız, kanser hastaları, gençler, sivil toplum kuruluşları bir arada bulunarak deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, aynı zamanda bilim insanlarımızın değerli konuşmalarından yararlandılar, hastalıklarını ve bundan sonraki süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. 18 ülkeden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla program yaptık. Bunu her yıl büyüterek devam ettirmek istiyoruz. 3 gün süren konuşmalardan hazırlayacağımız raporu 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yayımlamayı planlıyoruz."

        Meme kanserini yenen gazeteci-yazar Fulya Soybaş Işık da hastalığa yakalandıktan sonra çok umutsuz ve çok üzgün olduğunu belirtti.

        "Çünkü insan kanser olduğu zaman öleceğini düşünüyor." diyen Işık, şunları kaydetti:

        "İnsan bilmediği şeyden korkarmış. Bugün geldiğimiz noktada bilimin ışığında hocalarımızla tıp camiamızla aslında kanserin ölüm olmadığını anladık. 3 gün boyunca hocalarımız hem yeni metotlardan hem de yeni sağlık çalışmalarından bahsetti. Hastalar olarak hocalara sorularımız oldu. Dolayısıyla çok verimli bir 3 gün geçirdik. Kanser eşittir ölüm demek değil artık. Onu öğrenmiş olduk bir kez daha. Özellikle bu programın Muş'ta yapılması benim için çok çok kıymetli. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bodrum'da, her yerde bu etkinlikler düzenleniyor. Bu kadar katılımcıyla bu topraklarda da bir kanser farkındalığı yaratmak çok kıymetliydi. Burada olmaktan çok mutluyum."

        Azerbaycan'dan gelen gönüllü Anar Amrahli ise "Burada çok şey öğrendik, yeni arkadaşlar edindik. Etkinlik çok verimli geçti. Azerbaycan'dan Muş'a ilk defa geliyorum, çok güzel bir yer. Kültürü çok beğendim." dedi.

        Program, katılımcıların fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği sürüyor
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği sürüyor
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı
        Muş'ta şeker pancarı alımı başladı
        Muş'ta şeker pancarı alımı başladı
        Muş'ta aşçılık kursunda eğitim alan kadın, iş yeri açtı
        Muş'ta aşçılık kursunda eğitim alan kadın, iş yeri açtı
        Muş'ta 454 "sismik izolatör"ün kullanıldığı hastane yapılıyor
        Muş'ta 454 "sismik izolatör"ün kullanıldığı hastane yapılıyor
        Bulanık'ta yangın tatbikatı yapıldı
        Bulanık'ta yangın tatbikatı yapıldı